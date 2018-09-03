Москва, 3 сентября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. 2 сентябре в Москве прошли протестные митинги против пенсионной реформы. Один из них на проспекте Академика Сахарова организовала КПРФ. На него, по данным полиции, собралось порядка 6 тысяч человек, по информации независимых наблюдателей — почти в два раза больше. Между тем в поданной в мэрию представителями компартии заявке на проведение акции указывалась численность участников до 15 тысяч человек. Примечательно, что организаторы митинга оценили количество пришедших на проспект Сахарова в 100 тысяч человек.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Протест

Участники протестной акции явились с красными флагами, плакатами. Люди скандировали: «Долой, долой буржуазный строй». Многие несли транспаранты со следующими лозунгами: «Возрождение социализма — спасение России», «Вся власть — рабочим», «55 лет и ни минутой больше».

В этот же день митинг против пенсионных изменений на Суворовской площади Москвы организовала и «Справедливая Россия». В заявке партии было указано 2 тысячи участников акции. По данным правоохранительных органов, в реальности на митинг вышло 1,5 тысяч человек.

ИА Красная Весна Народ на митинге

Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, выступая в протестной акции на Суворовской площади, жестко раскритиковал коллег из КПРФ за решение проводить в этот день отдельный митинг. В частности, Свиридов напомнил, что 29 июля была заключена договоренность о проведении совместной акции протеста 2 сентября в Москве.

«К сожалению, после этого наши соратники из КПРФ решили проводить отдельный митинг», — сказал Свиридов.

Он также обратился к компартии с призывом не разделять протест:

«Давайте отбросим все предвыборные и политические амбиции. Хватит сидеть по партийным квартирам. Надо объединяться».

Напомним, ранее с призывом о консолидации к Свиридову обращался кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин. В ходе теледебатов он отметил, что озвученные Свиридовым предвыборные тезисы напоминают «план Кумина» до степени смешения, однако даже сам факт работы Ильи Свиридова в московской мэрии, говорит о том, что Свиридов — «собянинский» человек.

«Если это не так, то мы должны с ним в течение недели провести переговоры и пойти на выборы вместе», — сказал кандидат от КПРФ.

Илья Свиридов тогда ответил, что внимательно изучит поступившее от Вадима Кумина предложение и даже допустил вариант достижения согласия в этом вопросе.

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По мнению политолога Олега Молчанова, подобными заявлениями Свиридов желает привлечь на свою сторону коммунистический электорат.

«Он намерен занять второе место. Это для него главная задача. Объединение оппозиции в условиях достаточно сильной власти невозможно. Они [оппозиция] борются не с властью, а друг с другом. А внутривидовая конкуренция — самая острая», — пояснил эксперт.

Spravedlivo.ru Илья Свиридов на митинге против пенсионной реформы в Москве

С ним соглашается глава информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый, который считает, что Свиридов явно желает оседлать актуальную протестную повестку.

«Очевидно, что тема номер один сегодня — это пенсионная реформа. Ее активно педалируют именно коммунисты. Однако Свиридов на московских выборах активно пытается позиционировать себя в качестве «главного оппозиционера». Политик хочет продемонстрировать, что основное бревно нес именно он. Не думаю, что Свиридов реально готов к консолидации», — пояснил Белый.

Он полагает, что своими громкими заявлениями в адрес представителей КПРФ Свиридов «в большей степени сам раскалывает протест».

«Скорее, эсер занимается вербальными интервенциями, пытаясь таким образом оттеснить КПРФ, либо отобрать себе часть «красного» электората», — заключил эксперт.

По оценкам политконсультанта Дмитрия Фетисова, и КПРФ, и «Справедливая Россия» используют протест по пенсионной реформе исключительно для роста своего рейтинга.

«Особенно актуальным для них этот вопрос является в Москве, где Кумин и Свиридов соперничают между собой с целью занять более высокое место по результатам голосования. При этом протестные акции нельзя назвать многочисленными. Поэтому заявление Свиридова как раз преследует собой целью оправдаться за слабую подготовку и организацию митинга», — пояснил Фетисов.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов пояснил, что митинг против пенсионной реформы, который был организован Ильей Свиридовым, «не сыграет какую-либо важную роль в его избирательной кампании».

«Если митинг КПРФ достаточно широко освещался в СМИ, то о митинге эсеров на Суворовской площади практически ничего не сообщали. Кроме того, он собрал почти в 4−5 раз меньше людей, чем митинг на проспекте Сахарова. Это, безусловно, говорит о поддержке избирателями партии КПРФ и о более высоком рейтинге кандидата от КПРФ, чем кандидата от «Справедливой России», — отметил Иванов.

По его словам, нет ничего удивительного, что оппозиция не смогла договориться:

«Дело в том, что в политике «два плюс два» не всегда равно «четырем», а объединение двух оппозиционных политических сил не означает удвоение этой силы».

Главный редактор журнала «Регионы России», политолог Ольга Чернокоз назвала и Свиридова, и Кумина «просто актерами в весьма плохо срежиссированной игре».

«Митинги намеренно проводятся отдельно — чтобы каждый мог собрать свой политический капитал, а не достигнуть цели», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Изменения планируют вводить поэтапно со следующего года. Как ожидается, до 24 сентября парламент будет собирать поправки к законопроекту. Затем за изменения в пенсионном законодательстве пройдут голосования во втором и третьем чтениях, после чего проект закона отправится на рассмотрение в Совет Федерации. 29 августа президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к гражданам озвучил сразу ряд поправок, смягчающих реформу. В их числе — более ранний выход на пенсию для женщин, а также сохранение региональных и федеральных льгот.