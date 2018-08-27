Кандидата в мэры Москвы «записали» в преемники

Москва, , 12:06 — REGNUM В ходе очередного тура теледебатов кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин предложил своему сопернику — эсеру Илье Свиридову — объединиться и пойти на выборы вместе. По его мнению, озвученные Свиридовым предвыборные тезисы напоминают «план Кумина» до степени смешения, однако даже сам факт работы Ильи Свиридова в московской мэрии, говорит о том, что Свиридов — «собянинский» человек.

«Если это не так, то мы должны с ним в течение недели провести переговоры и пойти на выборы вместе», — отметил кандидат от КПРФ.

Илья Свиридов в свою очередь ответил, что внимательно изучит поступившее от Вадима Кумина предложение и даже допустил вариант достижения согласия в этом вопросе.

Однако на это объединение Илья Свиридов вряд ли пойдет, считают эксперты. И на это есть ряд причин. У позиционирующего себя в качестве основного оппозиционного кандидата есть шансы в недалеком будущем возглавить партию, от которой он баллотируется.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты указывают на то, что эсер, глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов выстраивает свою кампанию в Москве, по сути, на одном тезисе: «Я иду в мэры для того, чтобы Москва стала городом для москвичей». Так, председатель «Справедливой России», руководитель фракции «СР» в Государственной думе Сергей Миронов указывал на то, что Свиридов — единственный коренной москвич из пяти депутатов, прошедших муниципальный фильтр. По словам Миронова, кандидата партии также хорошо знают как борца с платными парковками и точечной застройкой, ревнителя московского исторического наследия.

«Я иду в мэры, чтобы Москва перестала быть городом для чиновников, городом для застройщиков, городом для туристов, а стала городом для москвичей», — так обозначил свою стратегическую цель кандидат в мэры.

По словам Свиридова, у муниципального депутата, которым он работает седьмой год, есть свой неизбежный «потолок» возможностей. Приоритетами своей работы на посту мэра кандидат назвал социальную проблематику, борьбу с «оптимизацией» и коммерциализацией здравоохранения и образования, а также сохранение исторического наследия. Отдельной частью программы Свиридова является социальное переориентирование городского бюджета: больше денег должно идти на социалку, в такие сферы, как здравоохранение и образование.

По мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, основная задача Ильи Свиридова как кандидата в столичные градоначальники — это, конечно, не победа на выборах.

«Он понимает, что такая задача нереальна. Поэтому он постарается максимально использовать предвыборную кампанию как информационный повод, чтобы повысить свою узнаваемость среди москвичей. В этой связи объединяться с кем-либо для консолидации политических сил ему не нужно. Наоборот, нужно стараться выделиться, запомниться, быть на слуху», — полагает эксперт.

В частности, именно по этой причине, уверен Иванов, Свиридов не пойдет на консолидацию с кандидатом от КПРФ Вадимом Куминым, к чему призывал последний.

«На мой взгляд, он также использует предвыборную гонку в качестве подготовки к более перспективным для себя выборам в Мосгордуму в 2019 году. Как политик он уже перерос должность муниципального депутата и муниципального главы. И хотя прошлые выборы по своему избирательному округу он проиграл, после выборов мэра у него есть неплохие шансы возглавить избирательный список «Справедливой России» на выборы в городскую думу, а также возможность выиграть выборы по одномандатному округу», — уверен Иванов.

Заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова соглашается, что предвыборная кампания в Москве рассматривается Свиридовым как «трамплин в большую политику».

«Он — прагматичный человек, прекрасно понимает, что шансов победить в борьбе за кресло мэра Москвы у него нет никаких. Однако в дальнейшем Свиридов вполне может начать строить карьеру по линии партии», — полагает Варламова.

По ее словам, «Справедливая Россия» уже давно нуждается в кардинальном рестайлинге, именно поэтому появление Свиридова в лидерах организации выглядит как «вполне логичное и понятное решение».

«Чтобы партия не умерла окончательно, востребована свежая кровь. Свиридов — молодой, перспективный, обладает определенной узнаваемостью. Думаю, что и Сергей Миронов понимает — перемены необходимы», — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

В то же время глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков утверждает, что «Свиридов — это один из спойлеров Собянина».

«Фактически он встроен в его же вертикаль власти. Свиридов — глава муниципального района города. Кампанию он ведет так же как и кандидат от КПРФ Кумин — критикует власть, но не лично Собянина и его работу», — отметил Гращенков.

Вместе с тем он полагает, что Свиридов — не преемник Миронова.

«Скорее, он использует партию для своей чиновничьей карьеры. Хотя Свиридов довольно амбициозен, тем ни менее он чересчур лоялен. Что касается его кампании, то он ведет ее по старым лекалам эсеров — локальная проблематика, районные встречи. Москва для москвичей — провокативный лозунг, но в случае Свиридова может дать ему 2−3% от голосов из праворадикального поля», — прогнозирует эксперт.

По мнению политолога Сергея Журавского, Свиридов действительно участвует в кампании для извлечения собственных дивидендов.

«На мой взгляд, он прекрасно справляется с ролью «безопасного оппозиционера». Стратегия Свиридова довольно прозрачна — критиковать, никого не навредив, продвигать свой персональный бренд, используя любую возможность», — отметил он.

Отметим, со «Справедливой Россией» Илья Свиридов связан уже почти десять лет. В 2009 году он вступил в союз сторонников партии «Справедливая Россия», в 2010 году стал членом «СР». В начале 2010 года он инициировал и сопродюсировал телевизионный проект «Герои Великой Войны». Проект был организован партией «Справедливая Россия». С октября 2013 года является членом президиума центрального совета партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов: основатель обанкротившейся строительной компании «СУ-155», депутат МосгордумыМихаил Балакин(партия «Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и ГосдумыВадим Кумин(КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицыСергей Собянин. Последний баллотируется в качестве самовыдвиженца.

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