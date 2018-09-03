Лондон, 3 сентября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании заявили, что сокращение временного промежутка между первым и последним приёмом пищи способствует похудению. Об этом сообщается в журнале Journal of Nutritional Science.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Режим питания нарушать нельзя!

Учёные провели исследование, во время которого люди в течение десяти недель завтракали на полтора часа позже и ужинали на полтора часа раньше.

Отмечается, что благодаря этому удалось снизить количество ежедневно потребляемых калорий и объём жира в организме.

По словам учёных, несмотря на то, что достигнутый результат был небольшим, удалось добиться положительных сдвигов в борьбе с лишним жиром.

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