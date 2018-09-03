Москва, 3 сентября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Прогноз о повышении на 10% с октября 2018 года цены на хлеб из-за удорожания зерна, изменения курса валюты и неурожая сродни спекуляциям, используемым перекупщиками зерна у крестьян.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в колосе

Во-первых, потому, что по состоянию на 31 августа, зерновые и зернобобовые культуры в России собраны только с 59,3% посевной площади, но крестьянам Сибири, где обмолочено всего 10,5% к посевной площади, за тонну зерна третьего класса дают порядка 7 тысяч рублей. Но даже по такой цене подать его проблематично: встали элеваторы.

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Тем не менее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, на которого ссылаются «Известия», заявил, что пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за килограмм, тогда как в начале августа её продавали за 10 рублей, а годом ранее — за 9 рублей. Это тоже далеко от действительности.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка урожая

В одном из самых хлебных регионов России — Алтайском крае, где в 2017 году были собраны рекордные более 5 миллионов тонн зерна, и в Ростовской области, которая вырастила более 11 миллионов тонн зерна, стоимость пшеницы опускалась ниже 5 рублей.

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Казалось бы, при обрушении цены зерновых стоимость хлеба тоже должна была снизиться, но нет. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, цена хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки первой и второго сортов в июле 2018 года составила 46,6 рубля за 1 кг (+4% к июлю 2017 года).

Так какие предпосылки для удорожания муки и хлебной продукции могли возникнуть? На килограмм хлеба, как известно, идёт примерно 700 грамм пшеничной муки. Если исходить из того, что, к примеру, в Алтайском крае, пшеница третьего класса продавалась сейчас в среднем по цене 5 рублей за килограмм, то 700 грамм зерна, соответственно, будут стоить 3,5 рубля. Именно столько при продаже килограмма хлеба достаётся крестьянам. Но если посетить далеко не самую престижную в Барнауле торговую точку, то можно увидеть, что первосортная буханка (500 грамм) обойдется в 28 рублей, то есть килограмм — 54 рубля.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимая пшеница

Между тем минсельхоз то ли успокаивает:

«Текущие средние цены производителей на зерно и соответственно на муку не оказывают существенного влияния на среднюю стоимость хлебобулочных изделий у производителей».

То ли пугает:

«Она (цена, хлебобулочных изделий — прим. ИА REGNUM) меняется под воздействием иных смежных факторов: роста цен на горюче-смазочные материалы, энергоресурсы и других».

Действительно, дорожает и бензин, и другие ресурсы. Да и предстоящее повышение НДС с 18 до 20% не может не сказаться на цене хлеба. Только разве в прогнозе сказано о возможности компенсировать издержки производителям зерна?

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Напомним, прогноз о том, что к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% «Известиям» озвучили участники рынка: зерновые компании и производители продукции. О том, что подорожание хлеба неизбежно по объективным причинам отметил Дмитрий Востриков. По его словам, средние цены на пшеницу выросли как по сравнению с июлем этого года, так и по сравнению с августом прошлого.