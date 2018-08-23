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Зерновые спекуляции: российских крестьян опять хотят облапошить

Экономика

Спекулянты заговорили о том, что зерна на всех не хватит, а правительство безмолвствует

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Зерновые спекуляции: российских крестьян опять хотят облапошить
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Хлебороб

Светлана Шаповалова, 23 августа 2018, 13:16 — REGNUM  

В то время как уборочная кампания в России едва перевалила за половину (причём в основном за счёт Южного и Центрального федеральных округов, где по состоянию на 22 августа намолочено 25,6 и 22,7 млн тонн зерна соответственно), а прогнозы сбора урожая меняются, как погода в Сибири, в информационном поле появляется всё больше противоречивой информации, которая так или иначе влияет на снижение цены зерновых.

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Уборка озимых
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Уборка озимых

При фактически полной пассивности правительства на зерновом рынке, отсутствии действенных инструментов его регулирования, не исключено, что российские аграрии, особенно те, что работают в значительной удалённости от портов, вновь не получат должного вознаграждения за свой нелёгкий труд. Об одном из примеров зерновых спекуляций рассказывают «Крестьянские ведомости».

В статье «Жара ограничит экспорт зерна» утверждается, что российские регионы якобы опасаются нехватки зерна из-за неурожая и просят ограничить его экспорт. Действительно, в сравнении с 2017 годом мировые цены на зерно, урожай которого во многих странах в текущем аграрном сезоне оказался неважным, подскочили почти на 30% (до $230 за тонну). Но, во-первых, 21 августа Минсельхоз России повысил прогноз урожая зерна (с 103 млн тонн до 105 млн тонн).

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Уборочная кампания из кабины хлебороба
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Уборочная кампания из кабины хлебороба

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита во Владимирскую область заявил:

«Несмотря на неблагоприятные погодные явления, валовой сбор будет выше среднего показателя за последние 10 лет. В настоящее время мы рассчитываем на урожай зерна в пределах 105 миллионов тонн. Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт».

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Во вторых, по состоянию на 22 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены с площади 24,3 млн га, что составляет только 52,3% к посевной площади. Менее половины посевных площадей обмолочено в Северо-Западном федеральном округе (130,3 тыс. га или 42,5%), тогда как в Сибирском федеральном округе из-за погодных условий и позднего сева намолот и вовсе составил 498,8 тыс. га или 5,6% к посевной площади. Чуть более 34% (или 112,7 тыс. га) обмолочено в Дальневосточном федеральном округе.

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Уборка овса
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Уборка овса

Тем не менее глава минсельхоза Алтайского края Александр Чеботаев уже заявил, что пшеница в этом году «будет стоить не менее 10 рублей в отличие от 8,4 рубля, которые она стоит сейчас». А министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин опасается, что в этом году стране не хватит своего зерна. Он даже подготовил письмо главе республики с просьбой приостановить экспорт. Также сообщают, что на ограничении экспорта зерна настаивают в Новосибирской области, и что якобы обсуждаются два варианта — возврат экспортных пошлин компаниям, которые продают зерно за рубеж, или ведение квот на вывоз зерна.

Такое поведение чиновников сродни хулиганству, способному обрушить рынок и способствовать наживе спекулянтов, у которых известно какая задача стоит: дешевле купить — дороже продать.

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Хлебороб
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Хлебороб

Как известно, затруднения в экспорте — один из способов уронить цену зерна. Где же адекватные действия государства на манипулирование рынком при помощи системы ожидания? Почему никто из людей государевех не беспокоится о сохранении доходов крестьян? Если бы не мутная история с приватизацией Объединённой зерновой компанией (ОЗК), приватизированной братьями Магомедовыми (руководители компании «Сумма» находятся сейчас под следствием), и отказом от государственных зерновых интервенций, Россия вряд-ли испытывала бы сейчас напряжённость на внутреннем зерновом рынке.

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Излишки зерна прошлогоднего рекордного и дешёвого урожая, засыпанные в закрома родины, можно было прибыльно реализовать сейчас. Тогда бы доходы пошли не в карман спекулянтов, а в доход государства. Но увы, ОЗК тоже превратилась по сути в инструмент для спекуляций.

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Алтайская нива
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайская нива

Поэтому земледельцам хотелось бы напомнить: всё, чем вас сейчас пугают относительно цен, — это всё разговоры спекулянтов, не более того. Не ведитесь на пустые заявления: уборочная кампания в самом разгаре, давайте надеяться на лучшее.

regnum author Светлана Шаповалова
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