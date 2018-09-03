Москва, 3 сентября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. До конца рабочей недели в столице продержится теплая погода без существенных осадков, сообщает 3 сентября центр погоды «Фобос».

Солнце

"Температурный режим существенно выше нормы, примерно на четыре градуса выше средних многолетних значений», — сообщили синоптики.

Отмечается, что ночью температура воздуха в Москве будет прохладной — 9−14 градусов, однако днем воздух будет прогреваться до +26 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 сентября, по московскому региону скользнет теплый атмосферный фронт с натеканием облачности и небольшим очаговым дождем, что не помешает столбикам термометров существенно превышать показатели метеостатистики.

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