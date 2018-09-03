Вашингтон, 3 сентября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Российский многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35 стал «худшим из возможных кошмаров» для американских военных летчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет журнал The National Interest.

Антон Привальский ИА Красная Весна Сверхманевренный истребитель Су-35

В статье издания отмечается, что поступление российских самолетов данного типа на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сделало китайские ВВС одними из самых боеспособных в указанном регионе земного шара.

По мнению американских военных экспертов, появление на вооружении НОАК комплекса из истребителя Су-35 и новейшей китайской ракеты класса «воздух — воздух» PL-15 подвергает опасности американские самолеты-заправщики, а также самолеты радиообнаружения и наведения (AWACS), обеспечивающие проведение операций ВВС США в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2017 года вторая партия российских истребителей Су-35 была получена военными Китая. Боевые самолеты поставлены китайским заказчикам в рамках контракта на поставку 24 машин, заключенного в 2015 году.

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