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Россия поставила в Китай вторую партию истребителей Су-35

Политика

Китайские ВВС пополнились десятью истребителями российского производства

Россия поставила в Китай вторую партию истребителей Су-35
Иллюстрация: Минобороны России
Су-35

Москва, 22 декабря 2017, 18:31 — REGNUM  Вторая партия российских истребителей Су-35 получена Китаем, сообщает 22 декабря ТАСС, ссылаясь на анонимный источник в российских структурах военно-технического сотрудничества.

При этом агентство уточняет, что боевые самолеты поставлены китайским заказчикам по контракту, заключенному в 2015 году.

«Очередные 10 машин отгружены заказчику. Оставшиеся 10 единиц Китай получит в 2018 году», — цитирует агентство слова источника.

Стоит отметить, что российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству не дает официальных комментариев по этому вопросу.

Напомним, первые четыре истребителя Су-35 Китай получил в конце 2016 года и тогда же заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил журналистам, что Россия приступила к реализации контракта 2015 года на поставку 24 таких истребителей китайским ВВС.

Общая сумма контракта оценивается в сумму порядка $2 млрд. Кроме боевых самолетов Россия поставит Китаю наземное оборудование для их обслуживания и резервные авиадвигатели.

Справка ИА REGNUM : Су-35 — сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения «4++», с двигателями с изменяемым вектором тяги, бортовой РЛС увеличенной дальности и комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря боевые самолеты ВВС Китая, включая бомбардировщики и истребители прикрытия, впервые в истории прошли над Цусимским проливом, разделяющим Корейский полуостров и Японию.

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Военно-воздушные силы
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