Владивосток, 3 сентября, 2018, 06:55 — ИА Регнум. На заседании правительства РФ, посвященном развитию особых территорий, в том числе Дальнего Востока, премьер Дмитрий Медведев поделился впечатлениями от посещения Петропавловска-Камчатского, отметив, что есть дефицит современного жилья, школ, доступной медицины, мало мест досуга и спортивных объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства.

eqlbin Петропавловск-Камчатский

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На совещании обсуждались программы развития Дальнего Востока, Байкальского региона, СКФО, Арктической зоны, Калининградской области, республик Карелия и Крым, Севастополя и реализации государственной национальной политики.

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Открывая заседание, Медведев заявил, что одна из главных задач на Дальнем Востоке — это поддержка крупных инвестиционных проектов и создание под них инфраструктуры. В числе прочего он поделился впечатлениями о Петропавловске-Камчатском:

«Я посмотрел, как там всё выглядит. Что скрывать: есть позитивные изменения, но очень многое выглядит, скажем так, грустно. Сохраняется дефицит современного нормального жилья, школ, доступных медицинских учреждений, мест досуга, спортивного оборудования и спортивных объектов. И над этим нужно работать в первую очередь».

При этом Дмитрий Медведев признал, что у Камчатки колоссальный туристический потенциал, но без развития инфраструктуры инвестиций не будет.

Сейчас в дальневосточных регионах идет формирование социальной инфраструктуры В рамках формирования социальной инфраструктуры Дальний Восток получит почти 54 млрд руб. в течение трех лет единой субсидии, при этом 21,2 млрд руб. должны поступить в бюджет девяти регионов уже в этом году. До 2020 года будут реализованы 193 мероприятия по: строительству и модернизации школ, детских садов, больниц, центров культуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер прилетел на Камчатку 10 августа и провел совещание по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Власти полуострова тщательно готовились к визиту высокопоставленных чиновников, но, судя по реакции Медведева, что-то пошло не так.

На полуострове в спешном порядке асфальтировали дороги и чистили пляжи. Халактырский пляж на берегу океана оснастили металлодетекторами и разбили там палаточный городок. Проезд на пляж закрыли для населения.