Визит Медведева на Камчатку сорвал отпуска жителям полуострова

Петропавловск-Камчатский, , 08:30 — REGNUM Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на Камчатку сорвал долгожданные отпуска жителям отдаленного полуострова. В аэропорту Петропавловска-Камчатского в связи с прибытием правительственной делегации было изменено расписание московских рейсов, многие плановые вылеты на Москву были перенесены, в результате чего люди опоздали на стыковочные рейсы. Теперь авиакомпании рекомендуют им ещё раз купить билеты — за свой счёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Один из московских рейсов задержали на два часа из-за того, что улетали правительственные самолеты. При этом многие опоздали на стыковочные рейсы. Люди прилетели в Москву, а там им сказали, что они должны сами покупать себе билеты, так как опоздали на рейс. У людей семьи, а они вынуждены опять тратить деньги на билеты. И таких было немало. Авиакомпания «Россия» аннулировала некоторым и обратные билеты. Обращения в компанию и в «Аэрофлот» не дали результатов. Жителей Камчатки держат за изгоев», — привело жалобы своих читателей ИА КамИНФОРМ.

Камчатцы сейчас собирают инициативную группу и заявляют о намерении обращаться во все возможные инстанции, чтобы отстоять свои права. Люди считают, что пострадали ни за что, так как опоздали на рейс не по своей вине.

Но и это — не единственная проблема, которую своим визитом на полуостров создал Дмитрий Медведев.

Напомним, в день визита главы правительства РФ жители города Вилючинск не смогли попасть на свои дачи — все подъезды к дачным поселкам были перекрыты бетонными блоками, либо просто засыпаны горами земли. А теперь, когда «высокий гость» и его сопровождающие улетели, людям приходится самостоятельно откапывать подъезды к своим дачам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на Камчатке. Накануне визита Медведева на полуострове в спешном порядке асфальтировали дороги и чистили пляжи. Любимый всеми камчатцами Халактырский пляж на берегу океана оснастили металлодетекторами и разбили там палаточный городок. Проезд на пляж закрыли для населения. Камчатцев рассмешило выложенное в сеть видео, где на песчаном пляже сотрудники МЧС наполняли песком специальные «пожарные» ящики и заливали воду из океана в специальные пожарные бочки.

«Зачем они это делают? Тут же вокруг миллионы тонн песка и воды! Или они думают, что из бочки и ящика эффективнее?» — смеялись камчатцы в социальных сетях.