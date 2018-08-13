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Визит Медведева на Камчатку сорвал отпуска жителям полуострова

Происшествия

В аэропорту Петропавловска-Камчатского к встрече премьера со свитой были перенесены рейсы на Москву, люди опоздали на стыковочные рейсы, теперь им рекомендуют приобретать билеты за свой счёт

Визит Медведева на Камчатку сорвал отпуска жителям полуострова
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Медведев

Петропавловск-Камчатский, 13 августа 2018, 08:30 — REGNUM  Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на Камчатку сорвал долгожданные отпуска жителям отдаленного полуострова. В аэропорту Петропавловска-Камчатского в связи с прибытием правительственной делегации было изменено расписание московских рейсов, многие плановые вылеты на Москву были перенесены, в результате чего люди опоздали на стыковочные рейсы. Теперь авиакомпании рекомендуют им ещё раз купить билеты — за свой счёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Один из московских рейсов задержали на два часа из-за того, что улетали правительственные самолеты. При этом многие опоздали на стыковочные рейсы. Люди прилетели в Москву, а там им сказали, что они должны сами покупать себе билеты, так как опоздали на рейс. У людей семьи, а они вынуждены опять тратить деньги на билеты. И таких было немало. Авиакомпания «Россия» аннулировала некоторым и обратные билеты. Обращения в компанию и в «Аэрофлот» не дали результатов. Жителей Камчатки держат за изгоев», — привело жалобы своих читателей ИА КамИНФОРМ.

Камчатцы сейчас собирают инициативную группу и заявляют о намерении обращаться во все возможные инстанции, чтобы отстоять свои права. Люди считают, что пострадали ни за что, так как опоздали на рейс не по своей вине.

Но и это — не единственная проблема, которую своим визитом на полуостров создал Дмитрий Медведев.

Напомним, в день визита главы правительства РФ жители города Вилючинск не смогли попасть на свои дачи — все подъезды к дачным поселкам были перекрыты бетонными блоками, либо просто засыпаны горами земли. А теперь, когда «высокий гость» и его сопровождающие улетели, людям приходится самостоятельно откапывать подъезды к своим дачам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на Камчатке. Накануне визита Медведева на полуострове в спешном порядке асфальтировали дороги и чистили пляжи. Любимый всеми камчатцами Халактырский пляж на берегу океана оснастили металлодетекторами и разбили там палаточный городок. Проезд на пляж закрыли для населения. Камчатцев рассмешило выложенное в сеть видео, где на песчаном пляже сотрудники МЧС наполняли песком специальные «пожарные» ящики и заливали воду из океана в специальные пожарные бочки.

«Зачем они это делают? Тут же вокруг миллионы тонн песка и воды! Или они думают, что из бочки и ящика эффективнее?» — смеялись камчатцы в социальных сетях.

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