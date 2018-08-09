Камчатка в ожидании Медведева: асфальт катают, пляжи чистят

Петропавловск-Камчатский, , 06:11 — REGNUM На Камчатке активно готовятся к приезду премьер-министра Дмитрия Медведева, который здесь может задержаться на три дня. Визит ожидается 10 августа. В этой связи срочно закатывают в асфальт дороги, приводят в порядок места его возможного пребывания, а один из пляжей могут и вовсе закрыть для посещения общественности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По линии движения кортежа Медведева дорожники Елизовского района и Петропавловска-Камчатского в срочном порядке укатывают асфальт, латают дорожное полотно. Уже подготовлена трасса от главного аэропорта до Паратунки, где на одной из баз и может остановиться глава правительства со своей свитой.

Основательно поработали дорожные службы и над главной трассой от аэропорта до Петропавловска. Предполагается, что по этой «федералке» Дмитрий Медведев проедет на Халактырский пляж к океану. По этой причине место отдыха для посещений закроют.

Медведеву покажут туристический визит-центр и, быть может, военные устроят показательные учения.

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По информации пресс-службы местного правительства, программа пребывания Дмитрия Медведева на Камчатке предполагает проведение нескольких совещаний, в том числе по развитию Дальнего Востока и экологическому туризму.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрия Медведева ждут на Камчатке в пятницу, 10 августа. Дальний Восток, несмотря на множество программ по его развитию, по-прежнему серьезно отстает от других российских регионов по всем показателям социально-экономического развития. Глава правительства неоднократно бывал на Камчатке — в 2010 году как президент Медведев открывал камчатский газопровод, в июле 2012-го и в августе 2015 года — приезжал в ранге премьер-министра.

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