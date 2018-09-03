Казань, 3 сентября, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Обанкроченный банк «Спурт» добился включения в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон» своих претензий, но лишь на треть суммы — 155 млн рублей вместо запрошенных более чем 485 млн рублей. По остальной части требования другие кредиторы заявляли о том, что усмотрели «признаки мнимой сделки» и «признаки притворной сделки». Обеспечением по 12 кредитам и займам от 2011−2016 годов, выданных банком для финансирования амбициозного проекта строительства промышленных мощностей для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки, являлось имущество компании стоимостью более 988 млн рублей. Обанкротившееся предприятие «КЗСК-Силикон», которое так и не завершило реализацию проекта, может восстановить свою самостоятельность — малоизвестная строительная фирма из Казани готова погасить все долги АО, рассмотрение этого ходатайства судом перенесено на 24 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Напомним, восемь лет назад в Татарии был анонсирован проект по созданию химпроизводства по выпуску метилхлорсиланов и продуктов их переработки. В 2012 году на базе старейшего предприятия Казани — АО «Казанский завод синтетического каучука» было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон». В число его акционеров вошло правительство РФ с долей свыше 48%, которую после появления проблем у компании включили в план приватизации. Строительство велось на кредитные средства, основным инвестором выступил ВЭБ, но в процессе реализации возникли разногласия из-за стоимости работ, и финансирование он прекратил. У АО возникли долги перед подрядчиками, и один из них потребовал банкротства компании. АО «КЗСК-Силикон» на сегодня находится на этапе конкурсного производства, а его долги перед кредиторами превышают 4 млрд рублей.

Конкурсное производство должно было продлиться до 18 ноября 2018 года, но в середине июля малоизвестное ООО «СК Балкыш» выступило с намерением погасить все долги общества. Ходатайство должны были рассмотреть в начале августа, но перенесли на 24 сентября 2018 года.

Читайте также: Миллиарды с лёгкой руки: долги провального «КЗСК-Силикон» готовы погасить

Банк «Спурт» также пострадал от участия в финансировании проекта, аффилированного с бывшим председателем правления банка Евгенией Даутовой, которой в КЗСК принадлежит свыше 30% доли. Банк в июле 2017 года лишился лицензии, а осенью был обанкрочен, его долги перед кредиторами на начало августа 2018 года превышают 12,1 млрд рублей.

Читайте также: Кредит от ВЭБ и поручительство за 3,7 млрд: как разоряли банкира Даутову

В рамках процедуры конкурсного производства управляющий работает над накоплением денежной массы для расчётов с кредиторами, для чего обращается в суд за взысканием долгов. В августе 2018 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил ходатайство банка «Спурт» о включении в реестр требований кредиторов АО «КЗСК-Силикон». Изначально банк требовал более 485 млн рублей, но позднее сумму уточнили до «476 894 579,53 рубля, из которых 466 104 830,36 рубля долга, 10 077 556,62 рубля процентов, 712 192,56 рубля неустойки, как обеспеченное залогом имущества должника залоговой стоимостью 970 348 370 рубля».

"Представитель кредитора (ГК «Внешэкономбанк») представил письменные дополнительные пояснения, возражала против удовлетворения требований. Конкурсный управляющий также возражал против удовлетворения требования», — отмечалось в материалах дела.

В итоге суд уменьшил требование банка до 155 957 427,08 рубля основного долга, 5 378 863,79 рубля процентов, 672 546,22 рубля неустойки. Долг возник по 12 кредитным договорам от 2011−2016 годов.

Часть запрошенной банком суммы составляла переуступка прав требования, оформленная между «Спуртом» и ООО «Газ-маркет». Последнее полностью принадлежит экс-председателю правления банка Евгении Даутовой. Сумма по этому договору от 30 марта 2017 года составляла 318 299 543,72 рубля.

«Сделка, вытекающая из соглашения об отступном, также имеет в себе признаки мнимой сделки (статья 170 Гражданского кодекса). АКБ «Спурт» не представлены в материалы дела доказательства ликвидности переданных ООО «Газ-маркет» прав требования», — отмечалось в материалах дела и уточнялось, что, «по мнению конкурсного управляющего, соглашение об отступном имело целью не обусловленное хозяйственной, экономической необходимостью погашение задолженности ООО «Газ-маркет» перед АКБ «Спурт», а наращивание кредиторской задолженности должника перед АКБ «Спурт».

В материалах дела также отмечалось, что «сделка, вытекающая из соглашения об отступном, также имеет в себе признаки притворной сделки» и «прикрывает корпоративную сделку по увеличению активов должника его акционерами».

"Предоставление должнику кредитов на заведомо льготных условиях (учитывая многократное изменение срока возврата кредитных средств), а также предоставления займов в преддверии банкротства должника, свидетельствует о намерении кредитора временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем, кредит могут использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника», — заявлялось в определении суда.

Внешэкономбанк возражал против включения в реестр кредиторов требования банка «Спурт».