Кредит от ВЭБ и поручительство за 3,7 млрд: как разоряли банкира Даутову

Казань, , 08:13 — REGNUM Продолжают расти долги крупного акционера обанкроченного банка «Спурт» из Казани, пострадавшего от участия в софинансировании провального проекта по созданию химического производства, — ООО «Газ-маркет». Компания, принадлежащая бывшему председателю правления банка Евгении Даутовой, также признана банкротом и до 10 декабря 2018 года пробудет под конкурсным производством. 24 августа 2018 года кредиторы компании соберутся на первое собрание, на котором заслушают отчёт исполняющего обязанности управляющего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Газ-маркет» было создано в мае 2002 года для вложений в ценные бумаги, его единственный участник — банкир Евгения Даутова, бывший председатель правления банка «Спурт». С 25 июля 2018 года компания находится в стадии ликвидации. ООО в декабре 2002 года совместно с группой компаний «Каскол» выступало учредителем ЗАО «Каскол-Казань». Группа позиционирует себя как первая частная компания России, работающая в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Казанская «дочка» «Каскола» на сегодня ликвидирована. Проблемы у ООО «Газ-маркет» начались после участия в амбициозном химическом проекте.

Напомним, в 2010 году был анонсирован проект по созданию промышленных мощностей, где должны были выпускать метилхлорсиланы. На базе старейшего завода АО «Казанский завод синтетического каучука», где Евгении Даутовой принадлежала почти треть доли, было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», которое и должно было выступать оператором проекта. Строительство нового завода велось на заёмные средства, а долю в «дочке» имеет и правительство РФ (свыше 48%). И банк «Спурт», и госкорпорация «Внешэкономбанк» приняли участие в финансировании проекта. Стройка остановилась в итоге из-за разногласий по стоимости строительства, ВЭБ, одобривший кредит на 7,8 млрд рублей, посчитал завышенным цену проекта и приостановил финансирование. У АО начались задержки выплат перед субподрядчиками и один из них обратился в суд, потребовав признать «КЗСК-Силикон» банкротом. Требование было удовлетворено. АО «КЗСК» также пострадал от участия в проекте и находится под наблюдением, а банку «Спурт» повезло меньше — его лишили лицензии и признали банкротом. ООО «Газ-маркет» в кредитном договоре с ВЭБ выступил третьей стороной, предоставив залог за долги АО «КЗСК-Силикон», за что и пострадал, но иск с требованием признать банкротом ООО был подан не займодателем.

Иск с требованием признания несостоятельности ООО «Газ-маркет» подало 8 ноября 2017 года ООО «Карпи» из Санкт-Петербурга, предъявив претензии на чуть более 393 тыс. рублей. 19 февраля 2018 года в отношении компании ввели наблюдение (до 19 июня), а в середине июля 2018 года её признали банкротом и установили конкурсное производство до 10 декабря 2018 года.

В конце марта 2018 года банк «Спурт» потребовал включить его в реестр кредиторов ООО с суммой 162 008 837,09 рубля. А в апреле к нему присоединился и ВЭБ, но сумма была уже 3 704 548 205,48 рубля — это та часть кредита, что была выплачена на проект АО «КЗСК-Силикон». Рассмотрение требований откладывалось и в июне 2018 года ВЭБ подал ходатайство об обеспечительных мерах — запретить проведение собрания кредиторов пока не будут рассмотрены его притязания. Суд пошёл навстречу крупному кредитору и намеченное на июнь собрание не состоялось.

6 июля 2018 года требование ВЭБ суд удовлетворил, но к тому моменту их существенно снизили. В итоге в реестр включили «105 049 000 рублей долга, как обеспеченных залогом обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «КЗСК» в количестве 2 025 919 шт» с установлением начальной продажной стоимости 105 049 000 рублей.

До этого в рамках другого судебного разбирательства ВЭБ вошёл в состав кредиторов АО «КЗСК-Силикон» «с суммой 3 704 548 205,48 рубля, в том числе 3 418 693 870, 54 рублей основного долга по кредитному соглашению №110 100/1441, 285 854 334,94 рубля процентов за пользование кредитом».