Нижний Новгород, 3 сентября, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Волжский завод полимеров, обанкроченный по иску ПАО «Банк ВТБ», не смог наложить обеспечительные меры на заложенные цеха и прочее имущество. Арбитражный суд Нижегородской области отказал конкурсному управляющему предприятия в установлении запрета на продажу 12 объектов залога, оборудования и прав аренды участка, которые выступали обеспечением по долгу перед банком, превышающем 174 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волжский завод полимеров» создано 17 июля 2006 года в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 300 тыс. рублей. По данным с сайта, оно производит полимерную смесь на основе полипропилена и полиэтилена с добавлением различных наполнителей. Продукция используется в автомобильной промышленности, в электротехнической сфере, в качестве антикоррозийного покрытия труб. Соучредители завода — Алексей Князькин и Александр Дедушкин. Предприятие находится в стадии ликвидации с 28 декабря 2017 года, но в базе ЕГРЮЛ есть ООО ПК «Волжский завод полимеров» (основной вид деятельности — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах), зарегистрированное в июле 2016 года по адресу завода, владелец с июля 2018 года — Игорь Кочетов.

Иск с требованием признать завод банкротом был подан 26 января 2017 года банком ВТБ, сумма претензий составляла 157 153 333,48 рубля. В июне 2017 года в отношении компании ввели наблюдение, требования банка при этом выросли до 174,09 млн рублей и были внесены в реестр кредиторов. В середине декабря 2017 года в отношении компании установили конкурсное производство, которое позднее было продлено до 13 декабря 2018 года.

Исполнение обязательств перед банком было обеспечено залогом недвижимого имущества предприятия, а также правом аренды земли и оборудованием. За время банкротной процедуры залоговым кредитором было утверждено два положения — о продаже залогового имущества и продаже права аренды участка, на котором расположено заложенное имущество. По данным публичной кадастровой карты, участок расположен на улице Зайцева, 31 в Сормовской районе Нижнего Новгорода, его площадь — 69,18 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 118 824 951,6 рубля, предназначен для размещения промышленных объектов (под производственное здание).

Конкурсный управляющий Сергей Чупров обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием запретить проведение торгов по продаже имущества ООО «Волжский завод полимеров», являющегося предметом залога до вступления в законную силу определения Арбитражного суда Нижегородской области о разрешении разногласий между ним и залоговым кредитором по положению о продаже залогового имущества. В списке имущества в том числе — склад красок и ГСМ, склад запасных частей, нежилое здание пенополистерола, право собственности на участок площадью 5156 кв. м и другое.

«По мнению конкурсного управляющего продажа имущества должника с не включением права аренды на земельный участок в состав единого лота с недвижимым имуществом, расположенном на нем, возможно причинение убытков как должнику так и кредиторам. В настоящее время судом принято к производству заявление конкурсного управляющего о разрешении разногласий по продаже имущества ООО «Волжский завод полимеров», являющегося предметом залога», — отмечается в материалах суда.

Между тем, судья не нашел оснований для обеспечительных мер, а спор относительно порядка продажи имущества суд должен рассмотреть 10 сентября 2018 года.

Сегодня, 3 сентября 2018 года, пройдёт собрание кредиторов завода. На нём заслушают отчёт конкурсного управляющего о ходе процедуры конкурсного производства ООО «Волжский завод полимеров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года было признано банкротом ООО ТД «Волжский завод полимеров», которое самостоятельно обратилось с иском о своём банкротстве.

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