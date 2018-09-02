Тель-Авив, Израиль, 2 сентября, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили «агрессию Ирана». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Они (Нетаньяху и Джеффри) обсудили … совместные усилия по остановке агрессии и террора со стороны Ирана», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля поддерживают решение Вашингтона восстановить санкции против Ирана.

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