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Нетаньяху приветствовал решение Трампа восстановить санкции против Ирана

Политика

И предложил европейским странам сделать тоже самое

Тель-Авив, 6 августа 2018, 22:06 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение властей США восстановить все свои санкции против Исламской Республики Иран, а также призвал европейские страны поступить аналогичным образом. Об этом он заявил сегодня, 6 августа.

Нетаньяху заявил, что приветствует решение президента США Дональда Трампа и его администрации ввести санкции в отношении Ирана.

«Я призываю европейские страны, которые говорят о сдерживании Ирана, присоединиться к этой инициативе. Прошло время разговоров, настало время действий», — сказал глава израильского правительства.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Трамп подписал указ о восстановлении американских санкций против Ирана. Санкции будут восстановлены в два этапа. Первый этап начнёт действовать уже 7 августа.

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Противостояние Ирана и США
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