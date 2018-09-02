Хабаровск, 2 сентября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке отметили День окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. На Сахалине и в Хабаровском крае прошли торжественные митинги, встречи с ветеранами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM В свободном порту Ванино отметили День Победы над Японией

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На Сахалине на главной площади областной столицы, Южно-Сахалинска, прошел торжественный митинг, на котором почтили память погибших при освобождении Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Около двух тысяч солдат и офицеров 73 года назад отдали свои жизни за советский Сахалин и Курилы.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Сахалин, 2 сентября 2018 года: губернатор Олег Кожемяко возложил цветы к Вечному огню

На митинг пришел ветеран Великой Отечественной войны Николай Сандлер. На груди ветерана награды «За Победу над Германией», «За отвагу», «За Победу над Японией». Николай Николаевич освобождал Восточную Пруссию, штурмовал Кенигсберг, воевал на Дальнем Востоке.

«9 мая 1945 года я отмечал в Тюмени, салютовал из всего оружия. Но тогда уже знал, что нас ждет еще одна война. Приехали на Сахалин и разгромили врага. 18 дней — и война была закончена безоговорочной победой советского народа», — вспомнил ветеран.

«Это — второй День Победы. 2 сентября был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Особые слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам», — сказал командир 68-го армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Сахалин: военный парад, посвященный Дню Победы над Японией

Крепкого здоровья, чистого неба над головой, мира и благополучия пожелал ветеранам и всем жителям Сахалинской области глава региона Олег Кожемяко:

«Мы благодарны всем, кто освобождал островные земли, а в послевоенное время трудился на благо их развития. Это люди из разных уголков нашей страны, разных национальностей, профессий, возрастов. Мы гордимся вашими заслугами, вашей стойкостью и оптимизмом. Уверен, что для многих поколений вы будете оставаться примером настоящих граждан своего Отечества. Сегодня мы продолжаем ваше дело — реализуем крупные проекты в сельском хозяйстве, спорте, туризме, энергетике, создаем новые рабочие места, строим жилье и социальные объекты. И, конечно, помним о том, что сила нашего народа в единстве и сплоченности», — сказал губернатор Сахалинской области.

После торжественного митинга и парада сахалинцы возложили цветы к Вечному огню. Торжественные мероприятия пройдут сегодня в Южно-Сахалинске у мемориала Победа и у исторического комплекса «Россия — моя история».

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Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск 2 сентября 2018 года: ветераны

В Хабаровском крае отмечать День Победы над Японией начали еще 31 августа. В дальневосточной столице прошло торжественное собрание.

«Для нас эта дата имеет особенное значение. Именно здесь, на Дальнем Востоке, была поставлена точка в самой кровопролитной войне в истории человечества. И жители Хабаровского края внесли достойный вклад в общее дело Победы. Героической страницей в истории стала победа над Японией. В ходе боевых действий на Дальнем Востоке погибли тысячи солдат и офицеров, еще больше бойцов получили ранения. За мужество в дальневосточной стратегической операции более 300 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. Девяносто три участниками получили звание «Герой Советского Союза», — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Глава региона поблагодарил ветеранов за их подвиг и заверил, что он никогда не будет забыт.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск, 2 сентября 2018 года: губернатор Вячеслав Шпорт возложил венок к Вечному огню

Масштабные мероприятия прошли по всему региону.

В свободном порту Ванино сегодня, 2 сентября, прошел торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной и Второй Мировой войн, военные, сотрудники правоохранительных органов, трудовые коллективы, студенты и школьники.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ванино, 2 сентября 2018 года: ветераны

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ванино 2 сентября 2018 года: сотрудники угольного терминала АО «Дальтрансуголь», СУЭК

Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск 2 сентября 2018 года: ветераны

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в России официально отмечается День окончания Второй Мировой войны. Однако с таким названием праздника согласны не все. Многие убеждены, что незаслуженно и безосновательно установленный советским правительством «День Победы над Японией» переименован, что такая трактовка не отражает подвига советского народа.