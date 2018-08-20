Сергей Миронов поддержал инициативу о восстановлении Дня Победы над Японией

Москва, , 17:35 — REGNUM

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии в Государственной думе Сергей Миронов поддержал инициативу о восстановлении памятной даты — Дня Победы над Японией. Об этом сообщил официальный сайт партии.

В 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября — наряду с 9 мая — было объявлено праздничным днем — «Днем Победы над Японией». Однако в отличие от 9 мая он был забыт и не включен в Федеральный закон №32 от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России», хотя официально праздник никем не отменялся.

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