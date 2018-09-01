Киев, 1 сентября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Информация о том, что спецслужбы Украины причастны к гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, не соответствует действительности. Об этом, как передает «Укринформ», сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Torange.biz СБУ

«Меня совершенно не удивляет, что нас (Украину) обвиняют во всех грехах, — сказал Грицак. — Время покажет».

По его словам, украинская сторона не посылала в Донецк диверсантов, поэтому «у нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб в Донецке 31 августа. Террористический акт был совершен в кафе «Сепар».

Читайте также: В ЛНР объявлен режим повышенной боевой готовности после смерти Захарченко

А также: Стало известно, где была заложена бомба, убившая Захарченко