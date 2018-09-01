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В ЛНР объявлен режим повышенной боевой готовности после смерти Захарченко

Политика

В ЛНР сохраняется стабильная ситуация и руководством республики предпринимаются все усилия для сохранения спокойствия на территории ЛНР

В ЛНР объявлен режим повышенной боевой готовности после смерти Захарченко
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Луганск, 1 сентября 2018, 09:57 — REGNUM  О введении в ЛНР вслед за ДНР режима повышенной боевой готовности для всех силовых ведомств республики после убийства главы ДНР Александра Захарченко, заявил журналистам 1 сентября и.о. главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, руководством республики приняты «все исчерпывающие меры по усилению безопасности», и введен «режим повышенной боевой готовности в подразделениях Народной милиции». Также, по сообщению и.о. главы ЛНР, подразделения МГБ, МВД и прокуратуры республики работают в усиленном режиме.

Кроме этого Пасечник отметил, что в ЛНР сохраняется стабильная ситуация, и руководством республики предпринимаются все усилия для сохранения спокойствия на территории ЛНР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Власти ДНР признали произошедшее террористическим актом. Вскоре после этого армия ДНР была переведена в состояние повышенной боевой готовности.

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