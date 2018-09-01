Стало известно, где была заложена бомба, убившая Захарченко

Донецк, , 08:33 — REGNUM По предварительным данным, взрывное устройство, в результате срабатывания которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, было заложено в осветительный прибор — торшер или люстру, установленных в кафе «Сепар» в центре Донецка. Об этом сегодня, 1 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».

Бомба приводилась в действие с помощью телефонного звонка.

В правоохранительных органах ДНР уверены, что сообщники убийц находятся среди ближайшего окружения Захарченко, так как точной информацией о маршрутах передвижения первого лица государства обладал довольно узкий круг людей.

Кроме того, кафе «Сепар», где был совершен террористический акт, принадлежит начальнику охраны главы ДНР. Это кафе тщательно охранялось, так как высокопоставленные гости из руководства республики бывали в нём довольно часто. Без помощи приближенных к Захарченко установить туда взрывное устройство было практически невозможно.

По всей видимости, исполнитель террористического акта в момент прибытия в кафе «Сепар» главы ДНР находился рядом с этим местом и с помощью телефонного звонка привел взрывное устройство в действие.