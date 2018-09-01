Волгоград, 1 сентября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Одним из результатов завершившегося 2017/2018 учебного года в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) стала аккредитация 187 образовательных программ, передает пресс-служба вуза со ссылкой на ректора, академика РАН Владимира Лысака.

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Выступая на заседании ученого совета руководитель вуза отметил, что аккредитацию прошли совместно ВолгГТУ и Институт архитектуры и строительства вуза: 80 программ было аккредитовано в бакалавриате, более 50 — в магистратуре, около 40 — в аспирантуре. При этом замечания экспертов не были связаны с качеством подготовки специалистов, а касались только оформления учебно-методической документации.

Владимира Лысак напомнил о том, что вуз победы в престижных конкурсах, таких, как «Центр пространства создания инноваций», «Целевая подготовка кадров ОПК», «Центр НТИ по робототехнике и мехатронике» и других. Также университет получил грант Росмолодежи по поддержке научно-технического творчества, а всего выиграл 70 научных грантов на общую сумму 87,2 млн рублей.

Отмечается, что в начавшемся учебном году в вузе планируют обеспечить финансовую устойчивость, выполнить требования «дорожной карты» по заработной плате, реализовать работу в кружках со школьниками и решить другие задачи. В качестве важной задачи в университет рассматривают обеспечение безопасной среды пребывания обучающихся и сотрудников университета, включая антитеррористическую защищенность.

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