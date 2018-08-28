Конструкторы и ученые из опорных вузов представят свои разработки в Омске

Омск, , 07:39 — REGNUM Студенческие конструкторские бюро (СКБ) и студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ) опорных университетов России представят свои разработки и исследования на II Конкурсе-выставке «Дорогу науке!» в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), сообщает 28 августа пресс-служба вуза.

«Целью проекта является привлечение массового внимания к тенденциям развития научно-технического творчества и исследовательской деятельности студентов путем выявления и демонстрации изделий, технологий и научных разработок СКБ и СНИЛ опорных университетов», — сказал начальник управления стратегического развития ОмГТУ, руководитель проекта Александр Гончаренко.

Мероприятие поддержано Министерством образования и науки России в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов, организованного Росмолодежью. В прошлом году для участия в финале конкурса в Омске было отобрано 19 проектов СКБ и СНИЛ опорных вузов из Апатитов, Барнаула, Белгорода, Владимира, Волгограда, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска, Петрозаводска, Самары, Саратова, Тольятти, Уфы и Ярославля.

Первое место экспертная комиссия тогда присудила команде Волгоградского государственного технического университета с проектом программно-аппаратного комплекса 3D-печати с повышенной производительностью и качеством.

Читайте также: В Омске обсудили реализацию проекта в сфере борьбы с безработицей