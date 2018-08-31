Цхинвал, 1 сентября, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Убийство главы ДНР Александра Захарченко показало, что Киев сделал террор своей государственной политикой, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

Комментируя трагические события в Донецке 31 августа, Бибилов сказал:

«Взрыв, в результате которого погиб Александр Захарченко, — это, несомненно, теракт. Украина, как и Грузия, возвела террор и террористические акты в ранг государственной политики, которая должна быть осуждена всеми, кто не считает себя террористом и убийцей и хотя бы на словах высказывает приверженность миру».

По словам главы Южной Осетии, украинская сторона давно охотилась за Захарченко. Для спецслужб Украины он был целью номер один.

«Попыток его убийства было множество, и сегодня им это удалось. Удалось, как и в предыдущих терактах против защитников ДНР, по-подлому, не в вооруженном противостоянии, не на поле боя», — добавил Бибилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников заявил, что на допросе подозреваемые в убийстве Захарченко признали причастность Украины к организации взрыва в Донецке.

Читайте подробнее: Подозреваемые в убийстве Захарченко дали показания против Киева