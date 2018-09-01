Подозреваемые в убийстве Захарченко дали показания против Киева

Донецк, , 00:57 — REGNUM Задержанные по подозрению в убийстве главы ДНР Александра Захарченко признали причастность украинской стороны к преступлению, заявил и.о. главы республики Дмитрий Трапезников, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — заявил Трапезников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников, ранее являвшийся заместителем председателя Совета министров республики.

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