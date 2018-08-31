Тбилиси, 31 августа, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Грузии госпитализирован актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» сам артист, отвечая на вопрос, пойдет ли он на похороны певца Иосифа Кобзона.

Okras Вахтанг Кикабизде

«Никто не приглашал на похороны (Иосифа Кобзона), — сказал Кикабидзе. — Я сейчас лежу в больнице».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве скончался народный артист СССР, политический деятель Иосиф Кобзон. У певца в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание.

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