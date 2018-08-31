Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище

Москва, , 10:56 — REGNUM Народный артист СССР и РФ, певец, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Иосиф Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

«Прощание с Иосифом Давыдовичем Кобзоном состоится в воскресенье, 2 сентября, в 10 00 в Концертном зале им. П.И.Чайковского. Церемония продлится до 13 00. Похоронен Иосиф Кобзон будет в Москве на Востряковском кладбище» , — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иосиф Кобзон скончался накануне, 30 августа, в возрасте 80 лет.