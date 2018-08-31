Вашингтон, 31 августа, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Учёные из США провели исследование, которое показало, что система CRISPR способна вылечить собак от мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщается в журнале Science.

(сс) stuzinty Собака

Учёные провели испытания на собаках породы бигль, у которых от природы встречается та же мутация, что и у 13% больных людей. Кроме того, симптомы болезни у собак встречаются и у человека.

Отмечается, что нацеленная на ген дистрофина система CRISPR эффективно восстанавила экспрессию белка в скелетных мышцах и сердце.

Как отмечают учёные, несмотря на успешные испытания, для оценки реальной эффективности метода нужны долговременные исследования, которые покажут, как долго нужная экспрессия белка поддерживается в мышцах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили гены, отвечающие за переход в фазу быстрого сна.

Читайте также: Учёные обнаружили гены, отвечающие за переход в фазу быстрого сна