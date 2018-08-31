Учёные обнаружили гены, отвечающие за переход в фазу быстрого сна

Токио, 31 августа 2018, 11:33 — REGNUM Учёные из Японии обнаружили гены, отвечающие за переход в фазу быстрого сна. Об этом сообщается в журнале Cell Reports.
Согласно исследованию, экспрессия генов CHRM1 и CHRM3, кодирующих одноименные рецепторы ацетилхолина, способствует переходу организма в фазу быстрого сна. Именно во время этой фазы, как правило, снятся сны.
Как отмечают исследователи, в будущем результаты работы могут помочь в исследовании связи между сном и функционированием организма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили, что нашли в человеческом мозге новый специфический тип нейронов.
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