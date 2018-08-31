Москва, 31 августа, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Рубль 31 августа снова подешевел к бивалютной корзине, хотя и умеренно. Доллар, который в течение всей сессии курсировал вокруг отметки 68 рублей, финишировал выше психологического уровня, который в ближайшее время будет притягивать к себе внимание трейдеров. Евро/рубль прибавила символические 0,04%, но только лишь благодаря падению на Форексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Неудивительно, что рубль не смог получить поддержку 30 августа. Помимо того, что инвесторы по-прежнему обеспокоены санкциями, с новой силой обостряется ситуация на развивающихся площадках. Так, турецкая лира возобновила движение к историческим минимумам, аргентинский песо продолжает стремительно терять в весе, и даже агрессивное повышение ставки Центробанком не помогает, курс юаня тоже выглядит неуверенно, а индонезийская рупия обвалилась к минимумам со времен кризиса 1998 года», — пояснил эксперт.

На этом фоне валюты развивающегося сегмента в целом выглядят опасными и непривлекательными, а в случае с рублем роль играет еще и санкционный фактор. Так что в среднесрочной перспективе «деревянный» будет оставаться под давлением в контексте валютного кризиса на развивающихся рынках, который далек от завершения и требует активного вмешательства властей проблемных стран.

«В ближайшей перспективе у рубля тоже не много шансов на укрепление. Накануне Трамп напомнил рынкам о том, что грядут новые тарифы на импорт китайских товаров на 200 млрд долларов. По мере развития этой темы интерес к риску будет угасать, а доллар — набирать обороты, тем более что за последнее время американская валюта подешевела на Форексе и выглядит более интересной для покупок. Добавим сюда завершение налогового периода и опасения возобновления интервенций ЦБ, и выходит, что высокие цены на нефть бессильны в данной ситуации. Так, в ходе торгов 31 августа не исключены попытки тестирования сопротивления в районе 68,30 руб., но в целом резких движений перед наступлением выходных не ожидается», — полагает Ковалев.

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