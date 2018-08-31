Москва, 31 августа, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Прогноз погоды на сегодняшний день в Москве неблагоприятный. Так, 31 августа, по информации Росгидромета, в столице ожидается гроза с дождём. Местами осадки будут сильными.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Непогода

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Ветер при грозе усилится. Его порывы будут достигать 14 метров в секунду.

В связи с возможным разгулом стихии региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение. Москвичам и гостям столицы спасатели рекомендуют «по возможности переждать непогоду в капитальном строении», а находясь на улице, обходить щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://twitter.com/emercom_press/status/1035362766805192704

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 августа, в Москве действовал «жёлтый» уровень погодной опасности. Метеорологи также прогнозировали дожди, грозы и сильный ветер.

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