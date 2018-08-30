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В Москве 30 августа возможны дождь и гроза — Гидрометцентр РФ

Общество

В течение дня в столичном регионе будет облачно, столбики термометров достигнут +25...+27 °С

В Москве 30 августа возможны дождь и гроза — Гидрометцентр РФ
Дождь

Москва, 30 августа 2018, 08:09 — REGNUM  В столице России 30 августа ожидаются дождь и гроза, воздух прогреется до +27 °С. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По сведениям синоптиков, в течение дня в Москве будет облачно, столбики термометров достигнут +25…+27 °С. Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью 5−10 м/с. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа метеорологи зафиксировали температурный рекорд века в Москве. К 11:00 воздух в столице России прогрелся до +28 °C. Таким образом, был превзойден рекорд 29 августа 2002 года (+27,3 °C).

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