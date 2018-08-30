Симферополь, 30 августа, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Сильная жара и продолжительная засуха спровоцировали выброс вредного вещества на химзаводе в крымском городе Армянск. Такое заключение экспертов 30 августа журналистам озвучил вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». реж Александр Федулов. 1984. СССР Выбросы

«По предварительным данным, причиной химических осадков являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции». Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе», — отметил вице-премьер.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Армянска и Красноперекопска сообщили 25 августа в соцсетях о появлении налёта неизвестного происхождения на металлических предметах. Граждане предположили, что это может быть связано с выбросами находящихся неподалеку предприятий: «Титановые инвестиции», «Крымский содовый завод» и «Бром».

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Позже глава Крыма заявил, что химические выбросы здоровью местных жителей не угрожают. А спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов потребовал наказать виновных в происшествии.

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