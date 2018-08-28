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Глава Крыма: Химические выбросы в Армянске здоровью граждан не угрожают

Происшествия

Власти республики ждут окончательных выводов со стороны экспертов

Глава Крыма: Химические выбросы в Армянске здоровью граждан не угрожают
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Армянск, Крым, 28 августа 2018, 15:05 — REGNUM  Выбросы неизвестных веществ со стороны крупнейшего химпредприятия полуострова ООО «Титановые инвестиции» не угрожают здоровью жителей Армянска. Об этом 28 августа журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По предварительным данным Роспотребнадзора, выбросы здоровью граждан не угрожают, однако с точки зрения визуальных признаков там ситуация, выходящая за пределы всего, что возможно. К вечеру природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор дадут более точные выводы», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители крымского городка стали сообщать в соцсетях о появлении специфического налёта ржавчины на металлических предметах в домах и на улице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму проверяют природу «ржавых» выбросов вокруг крупнейшего химзавода

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