Анкара, 30 августа, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Министры обороны России Сергей Шойгу и Турции Хулуси Акар поговорили по телефону. В ходе разговора главы двух военных ведомств обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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«Собеседники обсудили региональную безопасность, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы мирного урегулирования в Сирии, в частности вопросы деэскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб, станут главной темой обсуждения на встрече лидеров России, Турции и Ирана. Дата саммита пока не объявлена, однако, как заявил министр иностранных дел России Сергей лавров, она станет известна уже в ближайшее время.

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Добавим, что в настоящее время военные Российской Федерации и Турции проводят консультации по поводу возможной военной операции в сирийской провинции Идлиб, которую в настоящее время контролируют различные террористические группировки. Переговоры между министрами иностранных дел, министрами обороны России и Турции с участием представителей спецслужб прошли несколько дней назад в Москве.