Лавров: Дата саммита Россия-Турция-Иран будет скоро объявлена

Москва, , 04:02 — REGNUM Дата встречи лидеров России, Турции и Ирана скоро будет объявлена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба ведомства.

Лавров отметил, что на саммите в первую очередь будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования в Сирии, в частности вопросы деэскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Но когда создавалась зона деэскалации в Идлибе, никто не предлагал использовать ее для того, чтобы в ней террористы, прежде всего из «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прикрывались гражданским населением как живым щитом. Тем более что они не просто там отсиживаются. Оттуда постоянно осуществляются набеги, обстрелы позиций сирийской армии», — подчеркнул министр.

Также Лавров добавил, что расширение астанинского формата переговоров по Сирии не является актуальным вопросом текущй повестки дня. По его словам, есть множество способов для сотрудничества по сирийским вопросам без расширения астанинского формата.

«Самое главное опираться на согласованные принципы сирийского урегулирования, которые заключены в резолюции 2254 СБ ООН. Тройка стран-гарантов действует именно таким образом. Думаю, поэтому у нас получается достигать результатов. Уверен, что так будет и дальше», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа прошла встреча глав МИД России и Турции, где обсуждались вопросы экономическо-торгового сотрудничества, а также возможность упрощения визового режима между странами.

Министры не обошли вниманием и вопросы мирного урегулирования в Сирии. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, попытки решить проблему в сирийской провинции Идлиб силовым путем могут привести к катастрофе не только в отдельной провинции, но и в Сирии в целом.

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