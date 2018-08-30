Магадан, 30 августа, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В Магаданской области готовится к разработке пакет региональных мер социальной поддержки для жителей предпенсионного возраста. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора области Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по информационной политики правительства региона. Исполнить это требование он поручил в короткие сроки.

Цитата из х/ф «Кино про Алексеева». Реж. Михаил Сегал. 2014. Россия Пенсионер в метро

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«Президент России Владимир Путин вчера обратился к гражданам страны и поддержал инициативу по сохранению всех действующих льгот для людей старшего поколения. На уровне региона мы обязаны сохранить уровень социальной поддержки для них. Мы не можем допустить ухудшения их социального положения», — заявил Сергей Носов.

Он напомнил, что для пожилых людей в регионе доступны бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ и приобретение лекарств, льготы по налогам на землю и имущество. Сергей Носов заверил, что этот список не только сохраниться, но и расширится, в том числе льготами по социальному и медицинскому обслуживанию.

Чтобы сохранить льготы колымчанам по возрасту, которые действуют сейчас, соответствующие проекты региональных законов будут внесены в Магаданскую областную Думу и депутатам будет предложено принять их на первом же заседании.

«Уверен, что депутаты поддержат наш проект закона», — считает Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, говоря о необходимости повышения пенсионного возраста, Владимир Путин заявил, что считает принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.

«Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет», — пояснил президент.