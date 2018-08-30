Ярославль, 19 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Оперная певица, солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми погибли в ДТП. Об этом 19 мая сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

Кадр из видео Альбина Хрипкова

«Трагическая новость для нашего региона и всего мира культуры. В автокатастрофе погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми», — написал он.

Глава региона рассказал, что Хрипкова гастролировала по всему миру, сотрудничала с ведущими оркестрами и коллективами, училась у знаменитых маэстро вокала, внесла огромный вклад в развитие музыкального искусства, была скромным и открытым человеком и сохранила любовь и верность русской культуре.

Лумми более 30 лет работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств. Она вела класс фортепиано, руководила ансамблем. Её выпускники занимали высокие места на престижных конкурсах, добавил губернатор.

«Огромная потеря. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Евраев.

Хрипкова была лауреатом всероссийских и международных конкурсов, стажировалась в Италии. Певица участвовала в международном театральном проекте — мюзикле Дугласа Пэшли, выступала с концертами во многих странах, включая Бельгию, Германию, Вьетнам, Италию, Испанию, Сербию, Португалию. Она записала четыре сольных альбома.