Магадан, 30 августа, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Озвученные президентом РФ Владимиром Путным инициативы увеличить возраст выхода на пенсию на пять лет и предусмотреть более низкую планку для некоторых категорий населения спикер думы Магаданской области Сергей Абрамов назвал нацеленными на дальнейшее повышение качества жизни пенсионеров. Он также отметил, что теперь региональному парламенту предстоит большая работа по уточнению законодательства и сохранению пенсионных льгот и госгарантий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Безусловно, все предложения, озвученные Владимиром Путиным, нацелены на системный подход к совершенствованию пенсионного законодательства, защиту прав и гарантий людей пенсионного и предпенсионного возраста и в дальнейшем повышение качества жизни пенсионеров», — уверен Сергей Абрамов.

Говоря о льготах он отметил, что они касаются оплаты услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, льготного обеспечения лекарственными препаратами и ряда других сфер.

«Крайне важным стало то, что наше предложение оставить без изменений возраст выхода на пенсию гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, было услышано и нашло отражение в обращении президента. Но остаётся ещё одна наша позиция, согласованная с заксобраниями субъектов Российской Федерации, относящимся к районам Крайнего Севера, в части оценки возможности распространения этой нормы и на жителей таких территорий. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — также отметил Сергей Абрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент России Владимир Путин обратился к жителям страны и озвучил свою позицию по пенсионной реформе. Целью повышения пенсионного возраста он назвал обеспечение устойчивости и стабильности пенсионной системы на долгие годы вперёд. В связи с этим глава государства счёл логичным увеличить возраст выхода на пенсию женщинам до 60 лет, мужчинам — до 65-ти.