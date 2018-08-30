Москва, 30 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. На лондонской нефтяной бирже ICE рост стоимости «бочки» нефти 29 августа продолжался, хотя был достаточно умеренным. К вечеру нефть североморской смеси Brent подросла в цене на 0,4% до $76,59 за баррель. В течение дня цена нефти поднималась даже выше $77 за баррель, но не удержалась на этом уровне, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

28 августа вышла важная статистика по коммерческим запасам нефти в США. Согласно этим данным, запасы за неделю сократились на 2,57 млн баррелей, что превысило ожидания рынка, но оказалось меньше, чем сокращение запасов неделей ранее.

Статистика, по всей видимости, нефтяной рынок не сильно впечатлила. Новости о том, что в Ливии обострилась политическая обстановка повлияли на нефтяной рынок несколько больше, видимо, рынок ждет сокращения предложения нефти, и это может стать импульсом для нового движения вверх до конца недели. Сегодня, 30 августа, нефть марки Brent будет торговаться по $76−77,50 за баррель.

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