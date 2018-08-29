Нефть приостановила рост

Москва, , 15:43 — REGNUM Отчет американского института нефти (API), опубликованный 28 августа, указал на рост запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Нефтяные фьючерсы несколько скорректировались после затяжной фазы роста с середины августа. Североморская смесь Brent, достигнув отметки $76,20 за баррель, откатила в район отметки $76,00. Легкий американский сорт WTI продемонстрировал аналогичную динамику, снизившись от $78,90 до $78,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Сегодня, 29 августа, будут опубликованы официальные данные от министерства энергетики США. Но, несмотря на рост запасов в США, цены получают поддержку на фоне перспектив введения санкций США против Ирана, обострения межплеменных разногласий в Ливии и снижения поставок из Венесуэлы.

«Во второй половине дня, возможно, некоторое восстановление нефтяных цен, что укажет на формирование неширокой зоны консолидации цен вблизи достигнутых уровней. Для смеси Brent важное значение играет уровень $76 за баррель. В зависимости от того, куда оттолкнуться цены от этого уровня, может сформироваться краткосрочная тенденция с временным горизонтом на несколько дней», — пояснил эксперт.

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