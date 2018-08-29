Бишкек, 29 августа, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах России в Киргизии Вадима Чекмазова и командующего российской авиабазой «Кант» Андрея Янкина сегодня, 29 августа, вызвали в министерство иностранных дел Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Причиной стало дорожно-транспортное происшествие с участием российского военнослужащего, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок.

Первый заместитель главы МИД Киргизии Динара Кемелова вручила российской стороне ноту с требованиями оказать содействие в расследовании ДТП и обеспечить участие военного, совершившего наезд на пешеходов, в следственных мероприятиях.

Также киргизская сторона потребовала решить вопросы, касающиеся выплаты компенсации родственникам киргизстанцев, пострадавших в автоаварии.

В ведомстве отмечают, что российские дипломаты и руководство авиабазы «Кант» выразили соболезнование семье погибшей гражданки Киргизии и заявили о готовности урегулировать вопрос, связанный с выплатой материальной компенсации, а также оказывать всяческое содействие следственным мероприятиям, которые проводятся правоохранительными органами республики.

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа 2018 года в селе Лебединовка, расположенном в пригороде киргизской столицы, произошло смертельное ДТП с участием военнослужащего с авиабазы ОДКБ «Кант».

Российский военный, ехавший на легковом автомобиле Hundai Tucson, сбил женщину с ребенком. Гражданка Киргизии погибла по пути в больницу, а ее трехлетний сын получил множественные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.