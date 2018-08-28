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ДТП в Киргизии: российский военный сбил женщину с ребенком

Происшествия

Авария произошла 27 августа в селе Лебединовка Чуйской области республики

Бишкек, 28 августа 2018, 09:29 — REGNUM  В одном из сел Чуйской области Киргизии российский военнослужащий с авиабазы «Кант» сбил женщину с ребенком. Об этом сообщили 28 августа в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что ДТП произошло после полуночи 27 августа в селе Лебединовка Чуйской области республики.

«Мужчина двигался на автомобиле Hundai Tucson и совершил наезд на женщину с ребенком. Трехлетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, а его мама скончалась по дороге в больницу», — цитирует портал 24. kg слова представителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня неподалеку от села Чок-Тал в Киргизии произошло ДТП, в результате которого погибла обладательница титула «Миссис мира — 2018» Сания Шакирова. По данным правоохранителей, водитель такси, на котором ехала Шакирова, не справился с управлением, и машину занесло, а затем она ударилась в стену кладбища.

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