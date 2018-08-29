Санкт-Петербург, 29 августа, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Каждый третий житель Петербурга негативно оценил собственное материальное положение и сообщил о снижении своих личных доходов. Это выяснили социологи Санкт-Петербургского государственного университета. Горожане пытаются экономить и не попадать в кредитную зависимость.

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожий с зонтом на фоне «Лахта-центра»

В телефонном опросе, проведенном 20−23 августа, приняли участие 1000 жителей Петербурга. Исследование было проведено на базе Центра социологических и интернет-исследований СПбГУ.

Несмотря на оптимистичные сообщения властей о росте средней зарплаты в Петербурге, только один из пяти опрошенных (19,7%) сообщил социологам о росте личных доходов за последний год. При этом 32,1% респондентов заявили, что их уровень дохода «скорее» и «определенно» снизился. Около половины участников опроса (46%) рассказали, что их личный бюджет не изменился.

Главной причиной ухудшения своего материального положения горожане уверенно называют рост цен, которые растут быстрее их доходов. Об уменьшении зарплаты сообщили 29% женщин и 39% мужчин, о потере работы — 20% женщин и 18% мужчин.

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Только 14% участников опроса признались в том, что в 2018 году имеют возможность ни в чём себя не ограничивать. 43% респондентов рассказали о поиске дополнительного заработка. Чтобы сэкономить, горожане покупают более дешевые продукты питания в более дешевых магазинах, реже приобретают одежду, бытовую технику и мебель.

Как установили исследователи, 26,8% опрошенных вообще отказались от отпуска в этом году, а 22,4% выбрали более дешевый вид отдыха, например, дачный отдых вместо дальней поездки, или просто провели отпуск дома.

«Несмотря на определенные финансовые затруднения, петербуржцы стараются избегать кредитов: 82,5% горожан не брали кредитов в этом году, а у 63% их и раньше не было», — сообщили в СПбГУ.

В 2018 году 7,5% петербуржцев взяли кредит на текущие расходы, 3,2% — на крупную покупку, 2,4% — ипотечный кредит и 2% — на покупку автомобиля. Причем 9% горожан признались, что испытывают сложности с выплатами по имеющимся кредитам.

При оценке изменений в своей жизни за последний год 30% опрошенных ответили позитивно, 32% — негативно, еще около 30% петербуржцев считают, что ситуация никак не изменилась.

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