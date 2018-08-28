Смольный: Средняя зарплата в Петербурге превысила 59 тыс. рублей

Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Средняя начисленная зарплата среднестатистического работающего петербуржца превысила 59 тыс. рублей в номинальном выражении. Об этом заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Иван Филиппов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Смольного, только за первые шесть месяцев 2018 года номинальные зарплаты в городе подскочили на 12% и составили 59 100 рублей в среднем. «Это почти на 40% выше среднероссийской», — подчеркнул Филиппов.

Реальная зарплата петербуржцев (с поправкой на инфляцию) растет не столь быстро, но все равно поднялась на 9,3% за шесть месяцев текущего года. Смольный ожидает, что в среднесрочной перспективе реальные зарплаты в Петербурге будут расти примерно на 5,7% ежегодно.

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При этом в Северной столице практически нет проблемы безработицы, подчеркивают чиновники. На данный момент, по официальным данным службы занятости, в городе 1,4% безработных, что в три раза меньше, чем в среднем по стране. К 2021 году этот показатель составит 1,7%.

Филиппов предполагает, что к 2021 году численность рабочей силы в Петербурге увеличится на 35 тыс. человек, а к 2024 году — на 58 тыс. человек.

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