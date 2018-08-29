Берлин, 29 августа, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Власти Германии в настоящее время рассматривают вопрос оказания правительству Турции чрезвычайной финансовой помощи. Об этом пишет 28 августа The Wall Street Journal.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

По сведениям издания, в Берлине обеспокоены тяжёлой экономической ситуацией в Турции, так как это может повлиять на стабильность курса турецкой лиры и вызвать экономические сложности в странах Евросоюза. Кроме того, кризис в Турции может негативно отразиться на ситуации в странах Ближнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что странам Евросоюза следует оказать финансовую поддержку Турции в период экономического кризиса в связи с тем, что Анкара вносит серьезный вклад в борьбу с международным терроризмом и миграционным кризисом в ЕС.

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