Кризис в Турции: Германия может оказать финансовую помощь
Берлин, 29 августа, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Власти Германии в настоящее время рассматривают вопрос оказания правительству Турции чрезвычайной финансовой помощи. Об этом пишет 28 августа The Wall Street Journal.
По сведениям издания, в Берлине обеспокоены тяжёлой экономической ситуацией в Турции, так как это может повлиять на стабильность курса турецкой лиры и вызвать экономические сложности в странах Евросоюза. Кроме того, кризис в Турции может негативно отразиться на ситуации в странах Ближнего Востока.
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что странам Евросоюза следует оказать финансовую поддержку Турции в период экономического кризиса в связи с тем, что Анкара вносит серьезный вклад в борьбу с международным терроризмом и миграционным кризисом в ЕС.
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