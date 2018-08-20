Welt: должна ли Германия оказывать помощь экономике Турции?

Берлин, , 14:43 — REGNUM

Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес породила жаркие дебаты, предложив оказать экономическую помощь Турции, пишет издание Welt 20 августа.

«Может возникнуть ситуация, при которой Германия должна помочь Турции — независимо от политической конфронтации с президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Турция — партнер НАТО, который нам не безразличен. В наших общих интересах, чтобы Турция оставалась экономически стабильной, чтобы валютная турбулентность сдерживалась», — сказала Налес прессе в конце минувшей недели.

Представитель фракции Свободной демократической партии Германии Александр Граф Ламбсдорф назвал предложение Налес «наивным и неуместным». Он напомнил, что совсем недавно гражданин Германии был арестован в Турции на основании серьезнейших обвинений. По его словам, предоставление финансовой помощи было совершенно циничным в глазах немцев, находящихся в тюрьме. Удивительно, но сразу после этого турецкий суд снял запрет для журналистки Месале Толу покидать Турцию.

Ламсдорф считает, что нет никаких оснований оказывать помощь, поскольку турецкий кризис не представляет угрозы для международной экономики: «Экономическая помощь не будет стабилизировать глобальную финансовую систему, а только систему Эрдогана. С точки зрения положения немецких заключенных, это не может быть целью».

На прошлой неделе лидер парламентской фракции Союза Фолькер Краудер исключил помощь Турции от Европейского союза (ЕС) на том основании, что Турция не является членом ЕС. Немецкий еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер также отклонил возможность оказания помощи Анкаре от имени Германии или ЕС: «Это задача не Германии, это задача Международного валютного фонда».

Федеральное правительство Германии очень осторожно отреагировало на предложение Налес. Вопрос о помощи со стороны Германии «в настоящее время не стоит перед правительством», сообщил пресс-секретарь правительства Штефан Зайберт 20 августа. Тем не менее оно заинтересовано в экономически стабильной Турции.

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