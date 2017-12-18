Сеул, 29 августа, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Военный самолёт Китая вновь вторгся в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи. По информации республиканского министерства национальной обороны, это произошло сегодня утром, 29 августа.

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В южнокорейской зоне опознавания ПВО самолёт ВВС Китая находился с 07:37 (01:37 мск) на протяжении почти четырёх часов. В ответ в воздух были подняты истребители ВВС Южной Кореи. Отмечается, что никаких запросов для получения разрешения на пересечение этой зоны китайский самолёт у южнокорейской стороны не запрашивал.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл месяц назад. 27 июля авиация Южной Кореи была поднята в воздух для перехвата китайского военного самолёта, вошедшего в зону действия южнокорейских ПВО. Китайский самолёт провёл в зоне опознавания противовоздушной обороны Южной Кореи более четырех часов. На его перехват было направлено несколько истребителей, вынудивших его покинуть это пространство.