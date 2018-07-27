Авиация Южной Кореи перехватила китайский военный самолет

Сеул, , 10:27 — REGNUM Авиация Южной Кореи была поднята в воздух для перехвата китайского военного самолета, вошедшего в зону действия южнокорейских ПВО, заявил 27 июля в армии страны, сообщает британское агентство Reuters.

Как отметили в генеральном штабе страны, китайские самолет провел в зоне опознавания противовоздушной обороны Южной Кореи более четырех часов. На его перехват было направлено несколько истребителей, вынудивших его покинуть это пространство.

Со стороны Китая на данный момент официальных заявлений в связи с этим инцидентом не поступало.