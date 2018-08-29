Москва, 29 августа, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На торгах ICE 28 августа наступила коррекция. К вечеру баррель нефти сорта Brent подешевел на 0,17%, до $76,41. Тем не менее в течение дня динамика была разнонаправленной, с утра нефть дорожала и локально даже превышала $77 за баррель, после чего началась фиксация прибыли, заявила корреспонденту заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ситуация вполне нормальна, так как, чтобы достичь уровня $78 за баррель и выше, росту цены нефти нужно немного остыть. Коррекция цены нефти вниз могла быть связана с предположениями, что Иран найдет способы обойти санкции США, и в результате предложение нефти в мире не сократится.

Сегодня, 29 августа, вечером в США выйдет статистика по товарным запасам нефти за неделю. Рынок ожидает, что объем запасов за прошлую неделю понизился, но не сильно, всего на 0,52 млн баррелей по сравнению с падением на 5,84 млн баррелей на прошлой неделе. 29 августа нефть Brent останется в диапазоне $76−77 за баррель.

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